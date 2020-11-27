美國仍有4千萬貧困人口，但政府對貧困人口有包括生活、醫療、住房等社會福利措施。圖為肯塔基州的志工為貧戶送上政府提供的感恩節食品。（圖／美聯社）

大陸貴州省上周宣佈省內最後9個深度貧困縣脫貧後，陸媒興高采烈地歡呼完成「全面建成小康社會」的「十三五」規劃目標。陸媒藉機指出，美國尚有4千萬貧困人口，應該向中國學習。美媒隨即反唇相譏稱，兩國貧困標準不同，政府對貧困人口提供的救助更有天壤之別，若問是中國窮人願意來美國不脫貧，還是美國窮人想去中國脫貧？結論不言自明。

大陸貴州最後貧困縣脫貧後，《央視》陸媒即宣稱「全國脫貧」，但大陸國務院總理李克強表示，全國脫貧或全國進入小康社會是「中央說了才算」，頗讓超前解讀脫貧訊息的媒體面上無光。

《美國之音》甚至指出，陸媒歡呼全國832個貧困縣全部脫貧，中國的脫貧經驗給其他國家的減貧措施提供啟示，尤其是受疫情影響的美國底層人口生存危機加劇，復旦大學中國研究院院長張維為曾明白指出，大陸已實現脫貧，美國應該向中國學習很多東西，包括扶貧的經驗。

報導說，張維為沒有指出的是，美國的貧困標準不同於中國，與世界銀行2015年訂定的標準也不一樣。世銀的極度貧困是每天支出不足1.9美元，美國的貧困線是年收入12760美元（約每天35美元），其50%則是極度貧困線，約合17.5美元。這個數字還不包括國家給窮人提供的救助福利，包括住房、醫療、食品以及各種補貼。

至於中國的貧困標準，官方說法是滿足「一收入、兩不愁、三保障」，按物價指數計算，今年應是年收入4千人民幣（約611美元），「兩不愁」指不愁吃、不愁穿，「三保障」指義務教育、基本醫療和住房安全。但目前設定的脫貧標準是年收入9000元人民幣（約合1376美元）。

報導說，美國單身母親若有一份最低工資的全職工作，年收入只有1萬3853美元，但若加上食品券、個人所得稅抵免，可退還的兒童抵免以及兒童營養計畫，所獲得價值約1萬2600美元，如此收入和福利總和大約為26500美元。此外還有每人10000美元醫療補助，與住房津貼，年收入與各種津貼加總會到4萬7400美元。

報導說，美國政府針對貧困人口提供多種社會福利，主要集中在失業救濟、醫保、食品、住房和子女養育與義務教育上。新冠疫情期間還有額外補貼以及房租暫緩優惠政策，目前聯邦政府還在討論第二輪紓困援助計畫，美國新總統當選人拜登已經表示，他將支持新的紓困計畫。

報導嘲諷道，美國實際貧困人口大約4千萬人，但「中國的窮人是否願意到美國不脫貧，而美國的窮人是否願意到中國去脫貧？結論不言自明。」

(中時新聞網)