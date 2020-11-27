今年屏東聖誕走雪國風情，不僅屏東縣政府以極光為主題，將屏東公園打造成北國奇幻秘境，鄰近的Global Mall屏東市今年也打造聖誕雪景氛圍，不用出國也能體驗下雪的聖誕佳節，與日本超人氣百萬貼圖「反應過激的貓」合作，設有激萌打卡點，不僅有掛滿過激貓的5米高聖誕樹，還有森林小木屋，搭配定時飄雪，就像在森林耶誕貓村中賞雪過聖誕節，同時還有反應過激的貓獨家來店禮、近20場聖誕佳節活動，共創佳節歡樂美好回憶。

同時，聖誕佳節更是聚餐時刻，Global Mall屏東市不僅推餐飲美食優惠現折或升級贈海鮮或披薩，更祭出「吃貨召集令」，即日起於館內特定餐飲專櫃，單筆消費滿250元就可換1點，集滿5點即可立即獲50元電子商品禮券，還有機會抽中2,000元電子商品禮券。

Global Mall屏東市「反應過激的貓」聖誕打卡點設有5米高的聖誕樹，掛滿聖誕造型的「白貓吾輩」與麋鹿造型的「黑貓探戈」超萌玩偶，還有森林小木屋，搭配每兩小時飄散的白色雪花，帶來濃濃的聖誕氣氛，絕對是今年必炫耀「屏東下雪囉！」之打卡點。除了拍照打卡，Global Mall屏東市更推獨家限量耶誕來店禮，讓貓迷們一次蒐藏，12月3日至9日，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿888元即可兌換「反應過激的貓馬克杯」；12月17日至20日，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿888元，可兌換「反應過激的貓摺疊購物袋」；12月31日至1月3日，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿888元，即可兌換「反應過激的貓竹製餐具組」，實用又可愛。

今年聖誕必遊屏東公園聖誕北國秘境，一路到Global Mall屏東市雪景森林打卡點，還能與親友共享異國料理聖誕餐及優惠，像是Double Cheese打爆起司，點2人或4人分享餐打卡現折50元，店內用餐打卡即贈「莫札瑞拉披薩」；冬天就是要吃鍋，品田牧場推12月3日至1月6日鍋物系列85折，秋風軒則是12月12日至2月31日只要店內用餐打卡分享即贈放山土雞肉或蛤蠣乙份，韓姜熙小廚房則推聖誕雙人餐，石鍋拌飯定食+人蔘雞定食+指定炸物+霜淇淋推薦價只要593元。

除了聚餐享優惠或升級，Global Mall屏東市更加碼祭出「吃貨召集令」，年終回饋PAY你吃飯，推雙重回饋，「集點贈50元」即日起至12月20日於館內指定餐飲專櫃單筆消費滿250就可換1點，500元可換2點以此類推，集滿5點就享雙重好禮、第一重贈50元電子商品禮券、第二重則有機會抽中2,000元電子商品禮券，一人可累積多張集點卡，享受美味還有機會獲得吃飯金回饋。

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