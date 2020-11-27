挺中天，反關台廟口開講，現場不少民眾穿戴國旗裝，拿著國旗揮舞。（程炳璋攝）

反萊豬議題全台發燒，立法院27日鬧翻天，中天電視台政論節目27日開拔到台南永康區武龍宮開講，台南市地方民代出席相挺，林燕祝稱萊豬進口問題，凸顯人民更需要一個能監督政府的新聞台。

立法院27日上演行政院長蘇貞昌施政報告4分鐘，節目來賓王又正在開講節目中猛酸立委陳柏惟，直呼原本以為他是立法院的葉問，結果卻是馬保國，妙語帶動現場氣氛，民眾紛紛鼓掌。

王又正批評民進黨政府的萊豬進口政策矛盾，民進黨稱要赴美查廠令人納悶，屆時若查出肉品含有萊克多巴胺，仍然可以進口，質疑這樣為何要查？

林燕祝批評蔡英文總統上位就換了腦袋，開放進口萊豬還把責任推給前朝總統馬英九，稱馬英九執政時就開放美牛，卻不說明馬英九是進口30個月的小牛，而且是牛豬分離，沒有內臟，蔡英文卻是進口全牛全豬，包括內臟，而且配套沒有做好，大家無法憑商標分辨美豬與台灣豬。

林燕祝認為，台灣要抵抗萊豬進口，更需要一個能監督政府的電視台，因此要挺中天，才不會讓社會輿論只有一個聲音。謝龍介更直接稱，民進黨進口「瘋豬肉」毒害台灣人民，只剩中天電視台願意講出良心話，台灣人要團結發出聲音，讓蘇貞昌知道行政院做錯了。

(中時 )