農委會陳吉仲主委（左三）頒發「金獎」10萬獎金給鄧兆良（右三）團隊。（華梵大學提供）

鄧兆良（後排中）高舉「金獎」獎金，與團隊成員開心合影。（華梵大學提供）

紀錄片導演鄧勇星（左）今年6月參觀鄧兆良的畢業展。（華梵大學提供）

今年7月剛從華梵大學畢業的美術與文創學系畢業生鄧兆良，9月帶領華梵大學攝影與VR設計學系一、二年級學弟，參加農委會主辦的「國產茶創新飲茶風格影片競賽」，首次對外參賽的他，以親自執導的三支影片打敗眾多職業老手，拿下金獎、評審特別獎、網路人氣獎、佳作等四個獎項，一次抱回13萬元獎金。近日得獎消息公布，師生都振奮不已。

「國產茶創新飲茶風格影片競賽」是農委會農糧署為促進茶產業年輕化並推廣茶文化所舉辦的全國性大賽，參賽影片多達138支，不分組別，吸引許多業界高手組隊參加，甚至還有製片公司報名角逐。11月中旬農委會舉行頒獎典禮，24歲的鄧兆良從陳吉仲主委手中接下「金獎」最高獎金10萬元支票，以初生之犢之姿脫穎而出，已經引起業界注意，更有企業家投資他創業開公司，前途一片看好。

鄧兆良是知名紀錄片導演鄧勇星之子，從小便對美術創作、平面攝影、動態影像有濃厚興趣，大二上學期赴四川美術學院交換學習攝影專業後，便決定往影像領域發展，返校後在美創系葉育男老師等人的引薦下，開始在外實習、接案，從實務中磨練自己的專業，到大四華梵成立攝影與VR設計學系，遇到了同是美術背景出身的攝影藝術家劉躍老師，兩人經常對談創作心境，激盪出許多火花，更讓他的影像創作層次大躍進。

首次參賽初試啼聲便連奪多項大獎，鄧兆良直言，父親提供他一個耳濡目染的環境，但在專業上最要感謝的是華梵大學的教育，尤其美創系給予學生自由創作的空間，讓他可以打破框架，不拘形式的盡情吸收養分，以美感為基底滋長創作思維，在思辨過程中呈現藝術，「且雲霧繚繞的校園山林環境，更是讓我創作靈感源源湧出的關鍵。」

例如這次參賽影片「雲霧繚繞，煙燻木柵鐵觀音」，將尤加利葉燃燒後的陣陣香味，透過煙霧融入茶湯的感覺連結到山上的雲霧，傳達出馥郁芬芳的茶香意境，就是他清晨7點多在學校清新山嵐下取的景，搭配顛覆傳統的創意泡法，賦予飲茶新風貌，一致贏得金獎肯定。

鄧兆良說，身處大自然中，心特別容易靜下來，想法也會不斷湧現，這是在都會區學校無法體會的收穫。參與影片攝影工作的華梵大學攝影與VR設計學系二年級學生李品毅也說，看山對創作特別有幫助，學校與老師提供的資源也很多，「在這裡學到的不只是中規中矩的技術而已，學到更多的是如何創作。」

除了「雲霧繚繞」一片摘下金獎，鄧兆良執導的另一支以空拍視角俯瞰茶山、帶出情感和土地味道的「看見，臺灣茶」，也擄獲評審的心，贏得評審特別獎，「心靜，才能體會茶的滋味」則獲得佳作。三支影片從腳本發想到剪輯完成，總共花了三週時間，支支獲獎，更堅定了鄧兆良未來朝影像創作之路發展的決心。

曾為伍中行、花蓮代天府、高雄醫學大學、世界展望會等機關團體拍攝過宣傳形象影片，鄧兆良一畢業即獲得企業家網羅，帶著他的創意與專業，在百年老店伍中行的投資下自行創業，開設媒體整合行銷公司。他感性的說，謝謝一路支持他的人，他會帶著更謙虛的學習態度繼續往前進，希望產出更多好作品。

(中時 )