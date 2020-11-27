台南市議員謝龍介口才滔滔不絕，現場觀眾鼓掌叫好。（程炳璋攝）

台南市議員謝龍介現場痛斥蔡英文政府開放毒豬肉十分惡劣。（程炳璋攝）

名嘴連番上台力挺中天新聞台，並爆料民進黨派系介入頻道爭奪戰。（程炳璋攝）

中天新聞台遭NCC撤照案引爆社會質疑民進黨政府干涉言論自由，「反關台、挺中天」舞台列車27日在台南市永康區武龍宮前開講，廟口聚集500位民眾力挺言論自由，台南市議員謝龍介要求賴清德副總統發揮鄭志良心，捍衛言論自由監督毒豬進口。

武龍宮廟埕在2016年維冠金龍大樓倒塌時曾是救災人員最大的後勤資源補給站，27日搖身一變成為力挺中天新聞台的開講舞台，許多名嘴、民代到場表達力挺，更吸引超過500人到場聲援。

台南市議員謝龍介痛斥蔡英文總統領導的政府惡質，言論自由過去一向是民進黨的核心價值，現在許多有政治良心的民進黨人士卻因寒蟬效應不敢發聲，在民進黨中央強勢主導下，NCC委員拋棄專業良知，看不出風骨，在野黨雖全力表達支持，可惜力有未逮。

謝龍介直指，賴清德一路從政的核心價值就是捍衛言論自由，未來也有機會登大位，此時卻不表態，令人惋惜，人民只能寄託未來的司法來當言論自由的最後一道防線。

台灣民主發展幾十年，國民黨從威權統治走向開放，如今站在街頭捍衛言論自由，民進黨卻從在街頭追求言論自由的黨外人士，如今掌權後卻扼殺言論自由，謝龍介感嘆簡直是可笑的對照，台灣人民都該深切反省。

謝龍介表示，即使未來司法判決電視台敗訴，在野黨也不會就此罷休，一定持續號召民眾，不斷走上街頭抗議，否則政府一定視若罔聞。

謝龍介認為，網路時代，理性的網友會站出來，支持的不是特定電視台，而是新聞言論自由，如果沒有這些，我們跟極權統治國家沒有兩樣。

武龍宮前民眾手持捍衛言論自由標語揮舞，呼應名嘴與民代訴求，一度群情激動高喊蔡英文下台。

(中時 )