「星爺」周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7千萬元（約新台幣2.5億元），還告上法院，日前周星馳也親自到法院，但雙方仍各持己見；而周星馳粉絲居然追星追到法院，在門口求簽名，周星馳當場反應讓眾人超意外。

近期周星馳和于文鳳為了投資佣金的事情吵上法院，兩人幾乎天天都得出庭，事件仍膠著無結果；但庭外卻有小插曲，一名自稱周星馳的粉絲，拿著電影《西遊‧伏妖篇》的票根，向周星馳要簽名。

原來這名粉絲追星追到法庭，以旁聽身分進法院「合法追星」，他是2008年看了電影《長江七號》開始崇拜周星馳；據悉，當時有許多粉絲圍著周星馳要簽名，輪到他的時候他也主動提到最愛《長江七號》，沒想到其他人起鬨「幫他考試」。

周星馳疑似心情不錯，所以不僅幫他簽名還開口問，「《長江七號》第一句對白是什麼」；豈料，粉絲馬上被問倒，還讓周星馳笑著說要討回簽名，現場氣氛完全不像是在嚴肅的法庭。

上個月周星馳被爆出陷入財務危機，前女友于文鳳也向他追討投資獲利，當年于文鳳替周星馳投資賺了不少錢，並表示周星馳有答應要抽取10%分成給她，但至今沒拿到錢，所以決定告上法院。

(中時新聞網)