嘉義市「星驛市集」本周六、日（28、29日）連續2天，在北門驛舉辦，有眾多特色商店及精彩的表演活動，市長黃敏惠揪大家去逛市集、看表演，歡度周末假期。
黃敏惠表示，小小的嘉義市有無限大的能量，有最熱情的人們、最好的商品，歡迎大家來嘉義市北門車站逛市集、看表演聽音樂，共度有滋有味的周六日。
市府表示，以美術館、文創園區為起點的「文化新絲路」，沿途有檜意森活村、阿里山林業村與阿里山森林鐵路車庫園區，是重要的文化觀光景點，為發展北門商圈特色觀光，市府與在地店家合作，推出各式各樣活動，展現北門驛夜晚的美麗風情，創造夜經濟亮點。
星驛市集於28日、29日連續2天，下午4時至晚上9時，有小農、木藝、咖啡、惜物等市集，林聰明沙鍋魚頭、驛家麵包、紐登斯優格、阿良手工木創、岩男手藝工房、KJ手作咖啡、松芝園、TGM台灣木目金專門品牌、圓‧咖啡、找單車麵包及再耕園希望小舖等40多個特色品牌擺攤。
還有音樂、魔術、街頭藝人等多類型的藝文表演，好逛、好買，此外，知名設計師SMART莊信棠，精心設計4款限量版的沉睡森林L文件夾，消費集章就能兌換。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。