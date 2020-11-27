嘉義市北門商圈星驛市集，本周六日好逛好買好看。（嘉義市政府提供）

嘉義市北門商圈星驛市集有精采表演活動。（嘉義市政府提供）

嘉義市「星驛市集」本周六、日（28、29日）連續2天，在北門驛舉辦，有眾多特色商店及精彩的表演活動，市長黃敏惠揪大家去逛市集、看表演，歡度周末假期。

黃敏惠表示，小小的嘉義市有無限大的能量，有最熱情的人們、最好的商品，歡迎大家來嘉義市北門車站逛市集、看表演聽音樂，共度有滋有味的周六日。

市府表示，以美術館、文創園區為起點的「文化新絲路」，沿途有檜意森活村、阿里山林業村與阿里山森林鐵路車庫園區，是重要的文化觀光景點，為發展北門商圈特色觀光，市府與在地店家合作，推出各式各樣活動，展現北門驛夜晚的美麗風情，創造夜經濟亮點。

星驛市集於28日、29日連續2天，下午4時至晚上9時，有小農、木藝、咖啡、惜物等市集，林聰明沙鍋魚頭、驛家麵包、紐登斯優格、阿良手工木創、岩男手藝工房、KJ手作咖啡、松芝園、TGM台灣木目金專門品牌、圓‧咖啡、找單車麵包及再耕園希望小舖等40多個特色品牌擺攤。

還有音樂、魔術、街頭藝人等多類型的藝文表演，好逛、好買，此外，知名設計師SMART莊信棠，精心設計4款限量版的沉睡森林L文件夾，消費集章就能兌換。

(中時 )