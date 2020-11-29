新的一周到來，大家都很好奇自己的本周運勢會如何發展，星座專家唐綺陽Youtube頻道分享11/30至12/6星座運勢，天秤工作可能會遇到為難之事，魔羯、水瓶則有很旺的桃花運，以下就來看看本周12星座運勢如何。

11/30-12/6｜星座運勢週報｜ (唐綺陽Youtube官方頻道)

重要星象：木土合最後衝刺，水星將進入射手，火星進入16-18度

木土合最後衝刺，對社會帶來震動，影響到政局及體制結構，企業與規則逐漸被打破，學習打開新思維，顛覆過往的傳統。水星將進入射手，適合做全新、長遠的布局，可多參考名人、大師的想法思維。火星進入16-18度，個人星盤16-18度有星者，做事效率會更加乘。

【工作注意：獅子、天秤、射手、雙魚】

獅子：得到長官稱讚，趁勢再衝一下

天秤：事情繁多感到為難，只能多多忍耐

射手：提出訴求，能獲得理解與幫助

雙魚：佈局方向正確，低調一些會更好

【桃花注意：金牛、天蠍、魔羯、水瓶】

金牛：在乎家人感受，喜歡愛家的人

天蠍：無暇顧及感情，要適時讓對方知道

魔羯：桃花持續旺，享受在感情之中

水瓶：各式各樣桃花，機會多

【財運注意：雙子、巨蟹】

雙子：工作表現突出，自然增加身價

巨蟹：專業方面有口碑，或是理財有一套

【健康注意：白羊、處女】

白羊：注意壞習慣，或姿勢不良造成受傷

處女：問題來自內心，要注意身心靈協調

(中時新聞網)