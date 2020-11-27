彰化縣彰化區漁會總幹事候聘人遴選登記27日截止，稱霸16年陳諸讚無敵手，穩當連任，陳諸讚年年為漁會摘下農漁業界最高榮譽「農金獎」，繳出許多亮麗成績，未來面臨彰化海域架設離岸風電，爭取海洋牧場，發展箱網養殖，協助漁民轉型是最大挑戰。

陳諸讚當過兩屆芳苑鄉民代表、兩屆芳苑鄉長、兩屆議員，出生漁村的他，在政壇風光，轉換跑道擔任漁會總幹事，也「如魚得水」，16年來打拚，將彰化漁會經營得有聲有色，為地方漁業特產品開發品牌、建立口碑，信用部更年年摘下「農金獎」，還得到「農信保業務績效」的特優獎，是漁會界獲獎最多。

陳諸讚任內還打造埔心漁市，當初每坪地只有3萬多元，如今後市看漲，為彰化區漁會創下6、7億產值，興建能容納4、5000公噸的大型冷凍倉儲，更使漁貨轉運順暢，漁民和業者從中獲益，也為漁會開拓可觀的進帳。

24日陳諸讚在鹿港鎮長許志宏、漁會同仁等陪同下，在一起已經完成遴選登記，希望將區漁會的業務和漁產品，再衝上一波新的高峰。

走過黃金10年，陳諸讚說，未來面臨彰化海域廣設離岸風電，彰化有600多艘漁船，將是很大衝擊，怎麼協助漁民轉型是最大的挑戰，將積極爭取來建設海洋牧場，發展箱網養殖和魚苗栽培中心。

(中時 )