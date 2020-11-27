在台北市經營酒店的男子謝玉龍，遭人殺害後裝在大型垃圾桶內，棄屍南港山豬窟山區。辦案人員偵查過程一度接獲神秘匿名電話，企圖誤導警方偵辦方向。最後鑑識人員在裝屍塑膠袋上採集到一枚完整的指紋，才讓兇手俯首認罪，同時揪出這起命案的幕後藏鏡人。

行兇的賴姓嫌犯擁有柔道2段身手，坦承行兇，重回現場模擬。（資料照片）

52歲的謝玉龍在台北市長安東路經營「皇家尊爵」及「台北之星」系列酒店。1999年3月9日清晨下班後，謝玉龍未如往常返回廈門街住處；11日下午，民眾在南港南深路竹林內發現1個橘紅色垃圾桶，懷疑是爆裂物向警方報案，經查赫然發現桶內裝著謝玉龍的屍體。驗屍時找不到外傷，研判是內出血緩慢致死。

警方從謝玉龍身上的1張稅單確認死者身份，循線展開追查，發現命案第一現場就在死者謝玉龍平日上班的皇家尊爵酒店7樓辦公室內，6樓一間閒置包廂內還有兇手裝屍的痕跡，裝屍用的垃圾桶也正是該酒店所有，種種跡證都顯示兇手應是酒店內部人員。

警方偵辦期間，專案小組接獲一通匿名電話，提供線索指酒店前店長「方菱」與謝有財務糾紛、曾找人回來砸店及搶劫客戶資料的不實情報，試圖嫁禍給「方菱」，轉移警方追查目標。但在「方菱」測謊排除涉案，及裝屍黑色塑膠袋上採證出另嫌「台北之星」酒店離職員工賴名昱(24歲)的指紋，案情直轉而下。

南港桶屍案的棄屍現場位於偏僻的山豬窟南深路上。（資料照片）

辦案人員趁著賴嫌帶著朋友回「台北之星」喝酒，當場逮捕，在警方提示指紋等相關證物下，賴嫌坦承犯案，全盤托出案情，是死者經營酒店的合夥人柯麗卿幕後買兇殺人。他供稱，柯女先佯稱謝要開除他為由，讓他對謝心生怨恨，再慫恿教唆他犯下命案。警方循線將柯女逮捕到案。

原「台北之星」任控檯經理的賴嫌坦稱，從3月5日開始的往後數天，柯總就以謝董要開除他為名，不斷對他洗腦，要他找殺手或動手殺害謝董，以便柯總掌控酒店大權並留任他，他在柯總以20萬元利誘及慫恿下答應，並購買行動電話預付卡做彼此聯絡之用，9日凌晨，柯總先回「皇家尊爵」酒店打探，至凌晨5時許，柯總就打電話到「台北之星」給他，告知「皇家尊爵」酒店只剩謝董1人在辦公室，他隨即以送營業款為由趕往，藉故質問謝董為何開除他。

賴嫌說，2人在辦公室發生爭執後，他利用本身壯碩的身材和柔道2段的身手，將謝玉龍壓倒在地，用皮鞋朝謝董頭、胸要害猛踢，直到謝董死亡，他才通知隔壁宿舍的柯女前來辦公室，2人先聯手將屍體抬到6樓閒置包廂裝入塑膠袋和垃圾筒內，再回7樓辦公室清洗凶案現場湮滅證據，隨後將屍體搬上他的轎車行李箱，將車停在市民大道地下停車場，隔天再前往開車駛往南港棄屍。

柯女到案後一直否認犯案，辯稱案發當時人在睡覺。但在警方以賴嫌供詞對質盤問、並提示柯女案後寫給賴嫌如何規避警方調查的字條後，柯女才供稱知情，但說詞仍避重就輕，否認教唆僱請賴嫌行兇，而是替賴嫌打抱不平，以開玩笑的口吻說而已，沒想到賴嫌竟然當真殺人，她騎虎難下，只好幫忙清理現場和運屍；至於交給賴嫌的20萬元，柯女辯稱並非殺人代價，而是給賴嫌做為傷害官司的和解金。

警方指出，柯女雖然不承認教唆犯案，但調查發現，死者謝玉龍生前財務狀況出現困境，準備將2家酒店頂讓給他人經營，引起曾是情侶關係且是合夥人的柯女不滿，不甘人財兩失下，才動了殺機。

(中時新聞網)