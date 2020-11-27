民眾投書指出，期貨商開戶徵信作業管理自律規則中，增訂70歲以上交易人規範過嚴、有不公之嫌，期貨公會表示，期交所漲跌停之限制並沒有停損功能，交易人之損失無下限，而期貨商徵信作業除評估交易人補保證金能力外，也考量其維繫一定生活水準之能力，出發立意為保護社會年長者。

期貨商開戶徵信作業管理自律規則中，對70歲以上交易人設有期貨交易門檻，包括財產證明新台幣250萬元及年收入60萬元，或以財產證明5,000萬元取代年收入60萬元，未達標準者僅得接受平倉委託及新增選擇權買方之委託等。民眾投書主張規定過嚴，對年長者參與期貨交易不公平，並認為期交所有漲跌停限制，且期貨商有保證金追繳及代沖銷制度，小額交易風險應有限。

對此，期貨公會指出，雖期交所商品設有漲跌停之限制，但期貨交易人從事期貨交易所要求的保證金或權利金金額，占契約價值比率極低，因此槓桿倍數極高，縱使期貨商有風險控管之機制，當市場價格波動激烈或失去流動性時，其帳戶損失並無下限，存入的保證金並不是最大損失，並非所謂風險有限。

又期貨交易尚有逐日結算（Mark to Market）隨時洗價之特性，當行情不利於交易人時，交易人會有即時被要求補繳現金的壓力，因此，期貨商在客戶從事期貨交易前，應對其進行風險承受能力及適合度的評估。

此外，交易人是否有經常性收入以承擔風險、維繫日常生活，並得以積蓄未來生活能量是期貨商徵信作業重要參考因素之一。考量期貨交易風險發生時，交易人有立即補繳保證金的壓力，過去曾有資深長者因交易期貨不利、出現超額損失，難以恢復一定生活水準，而承受巨大身心壓力之前例，期貨公會因而擬定70歲以上從事期貨交易相關規範。

期貨公會表示，保護社會年長者重點不在交易人期貨交易經驗的多寡，而在於風險發生時，交易人補保證金的能力，以及是否影響生活品質。若70歲長者符合規定，可依意願從事期貨交易，並無其他任何限制，反之交易人若資產規模不大且無經常性收入（退休金為維持生活所需不宜計入）之年長者，即不符財力要求，僅能從事損失有限的選擇權買方交易。

(工商 )