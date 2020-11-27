行政院長蘇貞昌今天在立法院混戰中進行短短5分鐘的施政報告，政院下午公布完整口頭報告，蘇揆原本要說的是，朝野政黨都知道，美豬美牛議題，是近20年來，台灣對美國沒有兌現的承諾，不僅影響台美經貿關係進一步深化，也深深影響各國對台灣的觀感及信任；政府去年的健康風險評估顯示，只要在國際安全標準的容許值內，不會影響國人健康。

蘇揆在近2000字報告中表示，朝野政黨也都知道，美豬美牛議題，是近20年來，台灣對美國沒有兌現的承諾，不僅影響台美經貿關係進一步深化，也深深影響各國對台灣的觀感及信任。台灣要走出去，要強化對美、對國際經貿的網絡聯結，這一步不能不跨出去，無論哪一黨執政，都無法否認，都必須誠實面對。

蘇揆說，8年前，國民黨執政，也深刻體認到 這一點，所以開放了美牛進口。我們不必諱言，當時在野的民進黨反對，當年反對的理由很單純，因為任何開放都必須以人民的健康、人民的福祉為第一優先，在 萊克多巴胺的安全容許量未有定論之前，我們堅持不能貿然開放。

蘇揆並指，說2012年7月5日國際食品法典委員會（CODEX）訂出牛豬萊克多巴胺安全容許量標準之後，民進黨就宣布接受國際標準，退出了議場，放下了抗爭。 8年過去了，世界更加緊密，台美關係更加密切，但進一步開放美豬美牛進口，終究是台灣走向世界必須跨 越的關卡，台灣是依賴外貿的國家，為了讓台灣走出去，就讓我們依科學證據，循 國際標準，大家團結一致對外，為台灣的國際經貿爭取最大的空間。

蘇揆在口頭報告中說，時間也證明，這8年來，台灣開放食用含萊克多巴胺飼料的美牛進口，數量從1萬 8000多公噸，到去年的 6萬 4000 多公噸，並没有在國內造成任何食安問題；政府也在2019年進行過相關健康風險評估，結果顯示，只要在國際安全標準的容許值內，並不會影響國人健康。

(中時 )