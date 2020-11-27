基隆市27日凌晨下起大雨，導致信義區六合街邊坡土石鬆動，上午有數顆落石掉落。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市27日凌晨下起大雨，導致信義區六合街邊坡土石鬆動，落石掉落砸中路旁銀色轎車。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市27日凌晨下起大雨，造成信義區六合街邊坡土石鬆動，上午有數顆落石掉落，砸中停放在路旁轎車，車窗破裂、坐墊布滿玻璃碎片，所幸無人傷亡，市府接獲通報立即派人員到場清潔，並請專業技師到場判定、加強防範。

據了解，早上7點多六合街上，有4顆長約20公分的石塊從邊坡滾下，砸中一台停放在路旁的銀色轎車，左後方車窗全毀，玻璃散布椅墊和馬路，雙向道路也殘留土石痕跡；被落石砸中車主到場相當傻眼，立即將車輛移走；當地民眾表示，六合街一帶時常有落石掉落，2年前他的車子也遭落石砸中，車體毀了一半，但因屬天災，申請不到賠償，勸大家不要再臨停於此處。

市議員韓世昱指出，曾接獲民眾陳情指車輛遭砸毀，與這次意外相隔不到50公尺，要求市府先暫時使用帆布將山坡覆蓋，防止大雨沖刷，後期再加設鐵絲網覆蓋改善，此外，呼籲附近居民、民眾暫時不要將車輛停放於此處，避免財產損失，因目前邊坡仍處裸露狀態，近日不斷降雨，土石可能再次鬆動。

基市府工務處養護工程科長簡翊哲說，經專業技師勘查，初步研判是強降雨導致土石鬆軟，目前採取掛網植生及土岩釘保護邊坡，土石掉落時會有網子接住，也避免雨水沖刷導致土石鬆動，他進一步說明，會再與權責單位一同研議，擬出最佳方案，維護市民通行安全。

(中時 )