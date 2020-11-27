投審會27日召開委員會議，這次會中通過8案，在對中國大陸投資中，投審會也同意放行，和碩因收購KY-鎧勝公司外部股東持股，間接取得KY-鎧勝公司暨大陸地區子公司日沛電腦配件（上海）有限公司等8家事業100％股權，投資金額約4.9億美元；和碩聯合科技股份有限公司以1億美元投資設立世碩投資（江蘇）有限公司，從事投資控股業務。

在僑外投資部份，英屬開曼群島商CALCHEN BIOPHARMA GROUP INC.以新台幣28.6億元等值之外幣，受讓取得國內股東所持有之加陳國際藥業股份有限公司股權，另受讓取得英屬開曼群島商TWI PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC.等2家國外公司所持有加陳國際藥業股份有限公司股權，合計將取得加陳國際藥業股份有限公司98.79％之股權；英商CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY （UK） LIMITED以新台幣55.5億元認購中租迪和股份有限公司私募增資股份，另以投資中租迪和股份有限公司去年可結匯股利新台幣21億9,600萬元再投資該公司，從事租賃業等多項業務。

對外投資部分，臺灣水泥以3.3億美元對外增資英屬開曼群島TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED，從事投資控股業務；華新麗華以2.5億美元對外貸款印尼華新鎳業公司（PT WALSIN NICKEL INDUSTRIAL INDONESIA），從事非鐵基本金屬製造業等業務；國際中橡投資控股股份有限公司以9,630萬美元間接增資印度CONTINENTAL CARBON ECO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，用於購置環保設備。

(工商 )