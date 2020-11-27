台中市交通局今年在大甲火車站前畫設新的人行道，卻連接到沒有斜坡，且插滿防撞軟桿，議員施志昌27日批評，這樣輪椅或者嬰兒推車根本無法通過，網友酸諷「比香爐插的香還多」，交通局長葉昭甫表示，會檢討改善，研議調整讓人行道銜接綠斑馬更加順暢。

施志昌質疑，人行道、行人穿越道，道路設計應該要有完整規畫，交通局不是以「人本交通」行人的便利當作出發點，但大甲火車站前出現25支防撞桿的人行道，各機關互相推諉，受害的卻是市民。

施志昌說，交通局反應「我都畫下去了，要改應該是區公所的事情，由區公所去處理」，區公所卻稱「人行道工程還在保固期間，要去修改會很麻煩，坡面做得很高，至少要花10多萬修改」，還說「交通局直接塗銷行人穿越道」，民眾通行不便，建議調整改善。

葉昭甫表示，因應民眾反映有穿越路口往大甲火車站需求，交通局畫設行人穿越綠斑馬，但當地人行道與路面高低差較大，為防止民眾不慎跌落，大甲區公所設置回復式導桿區隔。

此外，因既有電桿及電箱尚未遷移，尚難完全符合無障礙規定，交通局盡速與大甲區公所等相關單位協調，研議調整讓人行道銜接綠斑馬更加順暢，提供行人更安全步行環境。

(中時 )