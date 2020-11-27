立委洪孟楷擔任新北市街舞委員會的主任委員。（立委洪孟楷服務處提供／李俊淇新北傳真）

新北市街舞委員會今（27）日舉辦成立大會，由新北市體育總會執行長黃神祐頒發聘書給擔任首任主任委員的立委洪孟楷，大會現場邀來「 B-Boying世界杯」國際霹靂舞比賽冠軍好手，專業的演出令在場觀禮家賓跟民眾都讚嘆連連。

洪孟楷表示，將推廣街舞與地方社區及學校合作，讓街舞運動向下紮根，讓更多人認識街舞運動；更希望能在新北市舉辦大型的街舞賽事，藉由大型表演活動賽事，齊聚台灣各地熱愛街舞的好友來新北「以舞會友」，也希望能培訓專業街舞人才代表國家出國比賽，為中華民國爭光。

中華民國街舞運動協會理事長沈智慧指出，街舞運動已經列入奧運項目，因此希望將街舞運動納入學校體育課程，讓街舞老師有機會受聘為學校代課老師，讓街舞不僅是興趣也讓街舞教師多一個就業機會。

目前全台已有20個縣市都籌備成立街舞委員會，未來希望能夠向教育部申請舉辦全國性比賽，而比賽成績也能夠成為升學加分使用、不僅是為國爭光、也能為多元升學方案中，提供升學多元的管道。

(中時 )