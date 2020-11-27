味全龍擴編選秀明單今日出爐，龍隊選擇統一獅左投王玉譜，他也是4人中最年輕的選手，過去王玉譜有152公里火球，只不過控球不佳，龍隊總教練葉君璋表示他有信心能「修好」，而王玉譜在接獲通知後表示相當震驚，但之後思考轉隊也許是好事。

葉君璋受訪時提到，味全龍目前缺乏左投手，加上認為王玉譜是有能力及潛力的選手，「他的缺點是控球，但認為我們有把他缺點糾正的能力，畢竟才24歲，修好之後應會有不錯的壓制性。」

而王玉譜本人聽到消息的時候心裡面感到震驚，也有點感傷要離開統一獅轉換新環境，「不過沉澱一下之後覺得，如果換個環境能夠讓我變得更好或是能對球隊更有幫助，那也是好事一樁。」他向統一獅道謝，也道歉沒能百分之百拿出應有表現，接下來會更努力、全力以赴表現最好的一面。

統一獅粉絲團也發文，「謝謝玉譜這些年來為球隊的付出與努力​，相處的時光並不多​，但1號隊友們會永遠記得場內你認真的身影。祝福玉譜未來身體健康​，轉往新環境後更上一層樓！」

(中時 )