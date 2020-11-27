原本前3節陷入拉鋸僵局的政治大學與中原大學，卻在末節徹底變調！靠著末節爆發拉開領先差距，政大27日以84比69擊退中原，在打完富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）第1階段預賽後，暫時取得6勝1敗、排名第1的領先地位。

「我想關鍵是末節我們總算有辦法把對方守住，畢竟中原是這個階段預賽搶到最多進攻籃板的球隊，我們保護籃板還算不錯，」政大總教練陳子威表示，「加上我們讓對方的三分外線沒那麼容易出手，才有辦法辛苦拿下這場比賽勝利。」

面對昔日達欣隊友張智峰領軍的中原，陳子威坦承賽前就很清楚這場比賽並不好打，就算已經來到第1階段的第7場比賽了，對方展現出來的積極，還有極佳體能與速度，都讓他印象深刻，「幸好我們末節及時挺住了，但真的不好打。」

政大以林彥廷貢獻全隊最高17分，另有3籃板、2助攻、2抄截，曾于豪也有14分、8籃板，王凱裕12分，上屆HBL年度MVP游艾喆拿下10分、6籃板、7助攻與5抄截，表現仍然全面；中原則以劉光尚24分最高，曾柏捷15分。

接下來第3階段預賽將於12月24日起，在政治大學、台灣科大兩地進行，政大很有機會提前宣告取得8強門票，陳子威提前跟政大學生呼籲，「下個階段我們即將擁有主場優勢，希望能有更多政大同學進場支持，製造真正的主場優勢！」

(中時 )