國道1號南下彰化交流道 8車連環大追撞 19:322020/11/27 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下196里處的彰化交流道前，發生8車連環追撞車禍，造成嚴重的大回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下196里處的彰化交流道前，發生8車連環追撞車禍，造成嚴重的大回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號南下196里處的彰化交流道前，發生8車連環追撞車禍，造成嚴重的大回堵。 這起連環大車禍，發生在下午6點多，正值下班巔峰時間，國道交通警察第三隊緊急出動，事故已經排除，但還是發生嚴重的回堵。肇事原因和責任歸屬，還待進一步調查。 (中時 ) #彰化 #國道 #車禍 #交流道 #彰化交流道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中原陸橋汽機車分流回堵嚴重 民怨塞車塞半天 10:122020/11/27 生活 擬砸4,200萬人民幣 特斯拉上海建充電樁廠 04:102020/11/27 全球財經 疫情肆虐醫護最強後盾 彰化縣長表揚衛生保健績優志工 14:082020/11/27 寶島 守護外籍學生 太平警校園座談雙聲道開講 12:422020/11/27 寶島 彰化區漁會總幹事登記陳諸讚無敵手 連任16年再拚新高峰 19:092020/11/27 寶島 誠正中學彰化分校口琴隊 全國賽四度封王 15:082020/11/27 寶島 朴子配天宮聖母盃少棒賽下月登場 18K紀錄保持人陳昭安勉「一棒傳一棒」 03:112020/11/27 生活 美追殺還沒停 中芯喊話止血 無轉單現象、訂單飽滿 04:102020/11/27 全球財經 口罩也要不一樣！恩德揪台灣「隱形冠軍」成首家客製化口罩噴繪廠商 14:432020/11/27 財經 耶誕樹打卡熱點 新光三越晝夜夢幻 101光雕藝術璀璨 04:102020/11/27 時尚消費 社會熱門新聞 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 發現妻外遇老闆 他火速「只花1天」完成離婚 求償百萬遭打臉 - 社會 社會10點檔》南港山區驚見桶屍 酒店大亨慘死 蛇蠍女買兇殺情夫 - 社會 勞動基金弊案 檢廉發動第2波搜索 拘提寶佳投資主管 - 社會 彰化員林警方破獲「長照級私娼寮」剛完事84歲嫖71歲女淡定被捕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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