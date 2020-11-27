國道1號南下196里處的彰化交流道前，發生8車連環追撞車禍，造成嚴重的大回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號南下196里處的彰化交流道前，發生8車連環追撞車禍，造成嚴重的大回堵。

這起連環大車禍，發生在下午6點多，正值下班巔峰時間，國道交通警察第三隊緊急出動，事故已經排除，但還是發生嚴重的回堵。肇事原因和責任歸屬，還待進一步調查。

(中時 )