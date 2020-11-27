大陸工商銀行、建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行等多家大中型商業銀行27日陸續發公告指出，近期受國際政治經濟形勢及新冠疫情等影響，貴金屬市場價格波動劇烈，投資交易風險加大，將暫停個人黃金、白銀等貴金屬交易業務。

其中，工商銀行將自28日00:00起，暫停各管道個人帳戶黃金、帳戶白銀業務新客戶開立交易帳戶。自28日9:00起，暫停新開代理個人客戶貴金屬競價交易業務申請，已開戶客戶的正常交易不受影響。所有已開戶客戶的正常交易則不受影響。

建設銀行公告則稱，自30日起，該行帳戶貴金屬（含雙向交易）及代理個人上金所貴金屬交易業務暫停辦理簽約開戶；農業銀行定於28日起，暫停帳戶貴金屬交易業務及代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務客戶簽約開戶；交通銀行則要求，自28日12:00起，暫停記帳式貴金屬、個人貴金屬代理延期交易和滿金寶業務新客戶開立帳戶；招商銀行則規定，自28日起，暫停雙向紙黃金白銀、實盤紙黃金白銀、招財金業務（代理上海黃金交易所業務）的新客戶開立交易帳戶申請。

中國銀行暫無暫停個人開戶的舉措，該行相關公告稱，受國際假日影響，該行帳戶貴金屬、雙向帳戶貴金屬業務將於28日凌晨2:00起暫停報價，30日早上7:00起恢復報價。

黃金歷來被視為避險投資，當全球經濟遭受疫情衝擊時，金價從1月的1,500美元升至8月時的紀錄高點2,072美元，但本月公佈幾種疫苗有效性較高的消息強化了經濟反彈的預期，將金價壓至1,800美元。

金價26日上漲，受美元走軟提振，且新冠病例激增及其經濟影響引發投資者對更多財政和貨幣支持措施的預期。現貨金收報每盎司1,810.57美元，美國期金漲0.2％至每盎司1,808.5美元。

(工商 )