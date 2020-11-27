投資臺灣事務所27日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添8家中小企業擴大投資30億元，包括志同塑膠工業、鋒霈環境科技、合錩國際、國田興業、進鑫金屬、瑞振工業、矽碁科技及某機械廠。

目前「中小企業加速投資行動方案」已召開66次聯審，通過437家中小企業投資約1,857億元，帶來1萬7,966個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣3大方案已帶動733家企業投資約1兆1,464億元，預估創造9萬6,081個本國就業機會，後續尚有45家企業排隊待審。

志同塑膠工業主要產品為PET瓶，是國內茶、果汁、運動飲料的寶特瓶專業製造商，以一條龍製造模式從吹瓶、充填、包裝設計、飲品研發到品質管理銷售予國內知名飲料商如維他露、泰山、統一與悅氏等品牌商。為擴增業務範疇、打造一站式整體服務平台及建立自有品牌，計劃招募53名本國員工，斥資近7億元在新竹縣湖口設立飲料充填廠，引進智慧製造系統與技術，可做到領先業界每瓶減少30％的塑料使用，再配合廠內的廢水處理系統，盡到減低環境負擔之社會責任，並可為擴展國際市場奠定基石。

鋒霈環境科技主要經營純廢水系統、回收水系統工程、半導體廢水處理設備與化學品回收再利用，為電子業、化工業、金屬機械業、生技業及半導體產業，提供高階水處理技術服務及循環經濟解決方案。為滿足半導體客戶之需求，以及運用客戶廢棄物再製成有價化學產品等，計劃擴大投入逾5千萬，在彰化縣西濱鄉原有廠房增設特用化學品產線，投入新技術之應用開發，為產業界帶來再生資源的經濟效益，將為國內創造13個工作機會。

合錩國際擁有30年不鏽鋼材料與加工服務之經驗，為石化、電力設施、污染防治、食品生物科技等產業提供工程性用料，除供國內知名大廠如台塑、中興電工、義美、台電及千附等公司外，亦外銷至印尼、越南與新加坡等地。為開發海內外客戶以及發展臺灣業界普遍缺乏的高強度鋼板加工技術，計劃在桃園蘆竹廠擴大投入設備逾1億元，打造智慧數控整平裁剪產線，提升產品精準度與附價加值，以利與客戶爭取海外訂單發揚臺灣製造實力，將為國內創造10個就業機會。

國田興業擁有純熟的鋁門窗製造技術，並與日本沖繩金秀Alumi工業株式會社技術合作，發展能適應臺灣海島型氣候之品項，主要製造產品有防颱窗、氣密窗、氣密門與通風門等，核心目標是以高CP值精品策略銷售，為擴大外銷市場版圖，計劃招募52名本國員工，斥資逾6億元在嘉義馬稠後產業園區興建新廠，引進智慧化機器設備，打造8條自動化鋁門窗生產線，期望未來能打入海島型國家如東南亞、日本等地市場，在業界佔有一席之位。

進鑫金屬主要從事餐飲設備及製造，以自有品牌「牛88」行銷多種不鏽鋼鍋具、保溫茶桶及電子鍋等項目，其中保溫茶桶為國內各大手搖店指定產品，多項產品亦外銷於東南亞、中國大陸、日本與歐美等地。為能持續提供符合現代趨勢之安全餐飲設備，計劃投資近5億元在臺南興建新吉廠以及於安南二廠導入智慧化設備，以自動化生產線克服人力運輸問題，同時以機器手臂提升產品品質與穩定度，再結合ERP與MES系統提升企業生產格局，打造現代化工業，將為國內增加16個工作機會。

瑞振工業為專業設計與製造金屬與塑膠複合材質產品，包含自行車周邊零件、兒童安全座椅、手握把等多種品項，並以自有品牌「Flinger」與「Sunny Wheel」行銷全球50餘國，其中以歐美、日本等地為市場大宗。由於自行車產業朝向電子化與智慧化發展，為提升產業競爭力，計劃招募90名本國員工，斥資5億元在彰化秀水鄉興建廠房，導入中央監控、ERP管理系統、IOT資訊彙整及智慧機械，強化自行車製造之彈性與全球產業運籌之能力。

矽碁科技為光電及半導體領域相關鍍膜及真空製程設備之製造商，擁有領先業界的超高真空鍍膜技術，主要產品有物理及化學氣相沉積鍍膜設備，可銷往歐美與亞洲9大國等市場。由於現有產能已飽和，考量未來市場發展及有效整合目前分散的廠區，計劃斥資近2億元，在新竹鳳山工業區興建廠房與辦公大樓，並建置高精密測量生產設備與智慧化系統，期許能製造高效能、高良率及低污染的先進真空設備，為全球客戶帶來更完善的技術與服務，將為國內創造14個就業機會。

某機械廠，主要從事鋼鐵原物料加工及銷售，經由初步工序處理再轉而銷售國內鋼鐵相關工廠，可供應國內市場約15％之需求，為使事業再作進一步的轉型及升級，往中、下游從事機械零件的製造與加工並做垂直整合，供應裝配廠零組件，計劃斥資逾3億元興建永福廠，導入智慧製造系統，透過ERP監控與雲端管理達到優化產能之目標，提高產業競爭力跳脫傳產紅海競爭，以期未來能在東南亞設立分廠，逐漸開發日本、歐美、東南亞等地市場，將為國內創造14個就業機會。

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