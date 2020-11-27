東森電視新戲《王牌辯護人》將於28日首播，該劇講述麥大奇（胡宇威飾）是一個法律界的天才，卻因不滿律師事務所的唯利主義，而將律師執照束之高閣。直到一場空難奪走父母和他未婚妻董奕凱（林逸欣飾），為替家人討回公道，才重拾法律專業，向企圖卸責的航空公司討回公道，和吳靖濤（路斯明飾）代表一流律師團展開訴訟。其後更與學習律師田雨昕（葉星辰飾）一同解開各種案件。

胡宇威表示，他也曾遇過親友突然驟逝，前一天才聯絡過的人，隔天毫無徵兆的突然離世，令人唏噓。「我一看到劇本時就很感慨，如果換成是我，一時間肯定無法接受甚至崩潰，更何況還要站出來面對並且替正義發聲」。法庭戲中他與路斯明要互相辯護，其中有段台詞更要一氣呵成講出300、400字，且態度堅定、情緒飽滿，第一場法庭攻防戲就極具張力。

路斯明、胡宇威劇中雖同為律師角色，但他表示兩角色反差極大，一個很理想、一個很現實，兩人私下也常討論劇本，這場法庭戲更是讓他們差點雙雙崩潰，「我跟他的台詞都很長，兩個人又要爭鋒相對，演到幾乎連對方的台詞都快背起來了，甚至可以互接彼此台詞。過程中除了怕自己NG，也擔心對方會NG，這是從影以來第一次會替對手擔心的狀況，這種情形是滿少有過」。不過劇中他和所有人皆處於敵對立場，自嘲在戲裡根本是被排擠的邊緣人。

葉星辰劇中飾演「田雨昕」，在該場法庭戲旁聽作筆記，一度因為太入戲，真的有種庭下觀眾觀戰的感覺，看著律師快嘴辯論、激起正義魂真的很過癮。劇中她為拜託胡宇威能加入其所屬的事務所，無所不用其極，葉星辰笑說自己沒有過倒追人的經驗，「因為雙方要經過相處後，都有感覺、聊得來，才可能會積極主動一點。」《王牌辯護人》28日起，將於東森戲劇40頻道，每周六晚間八點播出。

《王牌辯護人》胡宇威為空難離世的未婚妻重拾律師身分。（東森電視提供）

《王牌辯護人》路斯明與胡宇威有多場精采對手戲。（東森電視提供）

《王牌辯護人》葉星辰為讓胡宇威加入其律師事務所無所不用其極。（東森電視提供）

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