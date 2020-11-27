2020 Taipei FINEXPO台北金融博覽會27日登場，日盛金控旗下子公司日盛銀行、日盛證券、日盛投顧共同參展；日盛證券打造市場唯一股票評價APP「日盛Online」10月獲財經APP下載量第一名，儼然為「投資小白」工具首選，在展區設有體驗區，並有日盛證券、日盛投顧的投資理財講座，協助投資人建立正確理財觀念。

日盛證券規劃一系列「完整投資解決方案」，現場設置多款互動式遊戲提供民眾體驗。而除了操作簡單、易懂的「日盛Online APP」外，日盛證券也獨家取得美國CBOE授權提供美股即時報價「日盛Smart」美股通，透過「日盛Smart」美股通，不僅報價直觀，操作介面友善，與庫存個股有關的新聞一頁呈現，投資人毋須擔心錯過個股重訊。

日盛銀行展區以SMART BANKING為主軸，規劃了「理財型房貸 智能估價」、「SMART PUSH 智能推播」及「數位生活 快意樂活遊戲區」。「理財型房貸 智能估價」是最大亮點，透過該系統，民眾在申辦理財型房貸時可立即得知銀行端的估價金額，相較傳統人工估價作業需要1～2個工作天，更為便利、有效率。

展區規劃「日盛投顧專區」，有專業分析師駐點，免費提供持股健診，互動遊戲介紹大數據聚焦選股工具「魔球一號」，可藉AI選股作功課。日盛證券、日盛投顧安排投資理財講座，除了有日盛投顧總經理鍾國忠以「超前布局，牛轉新機」為題、進行2020年台股投資策略大解密外，也邀請算利教官楊禮軒、投資達人阮慕驊等，就「價值投資，紀律操作」、「穩健佈局，樂齡理財」等主題進行分享。

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