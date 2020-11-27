20170303中天新聞 圓夢見偶像吳慷仁！ 八仙救護天使癌逝

38歲金鐘影帝吳慷仁，日前才甜蜜認愛邵雨薇，郎才女貌的戀情受到粉絲祝福。然而他今(27日)晚間卻無預警在臉書開炮，還坦言「我很難得會那麼生氣！」原來他是被偷拍者惹毛了。

一向高EQ的吳慷仁，因不滿在玉里橋頭臭豆腐遭人偷拍，罕見在臉書PO文怒轟：「今天在玉里橋頭臭豆腐的20出頭三女兩男中的二女一男你們，好..........................也好沒禮貌。你們真的非常不尊重他人，氣到我一度想走向前念你們一頓！」

吳慷仁坦言自己很難得會如此生氣，但即便他已經怒瞪對方，對方還是一直拍，讓他火大說：「人皆有生活有隱私，你如果問，我至少還有機會回答要或不要，但你們一邊拍一邊笑（真的讓我肚子裡一把火！！）我真的很後悔沒有向前唸你們！！！」

吳慷仁還說，他有一點不好，就是當對方走的時候跟他打招呼，他只能做到面無表情對他們搖頭，而這個搖頭也是他近年來最不禮貌的回覆！吳慷仁更歡迎對方把照片PO網炫耀，這樣也可以讓大家知道「你們有多失禮」，直言玉里美食也被此插曲破壞地索然無味。

(中時新聞網)