中華開發金控100％併購中國人壽進度今(27日)晚有最新進展！開發金目前持有約34%中壽股權，金管會同意該併購案期限為2022年中，開發金發布重訊記者會指出，將以每股23.6元收購中壽剩餘股權，等於是溢價超過17%收購10億股，約收購21.13%股權，開發金與子公司總持股權重將超過55%，完成時序以主管機關認定而定，100%收購仍是長期目標。

開發金表示，於2017年9月公開收購8.8億股，持有中壽股權約達25.33%，已成為開發金子公司，加上子公司凱基證券持有股權，總股數達34.82%，以20日簡單算數平均數每股平均價20.14元來計算，將溢價17%收購10億股，這次收購程序完成後，總持股將達55.95%。

開發金目前持股中壽約35%，金管會同意其百分百合併中壽的期限為2022年中。開發金日前董事會通過今年第二度發行普通無擔保公司債100億元計畫，所募集資金將用來償還債務、支持轉投資金融業資金需求、強化資本結構等用途，被視為收購中壽資金用途。

今年7月的法說會上，開發金當時表示，已提出概括性與方向性報告，並獲董事會通過，未來將每季向董事會報告計畫、每半年向主管機關報告執行進度，根據符合穩健財務結構、資金規劃需求和兼顧雙方股東權益三大原則來進行該併購。

開發金今年11月18日舉辦第三季法人說明會，新任總經理Stefano Paolo Bertamini（龐德明）首度參與法說，強調未來將積極推動國際化、資源整合與數位創新，力求旗下子公司業務穩定成長創造股東價值。當時開發金控發言人張立荃表示，併購中壽的進度持續按照先前金管會要求進行，仍定期向主管機關報告。

開發金收購從2017年9月收購中壽25.33%股權，原本計畫在2020年底完成100％收購中壽股權目標，然而，併購價格落差，讓該案在今年底前完成計畫落空，日前金管會已經同意開發金所提出併購時程延長2年的申請。不過，根據目前開發金說明，可能僅達成持有超過55.95%股權，但長期仍以100%收購中壽股權為目標。

(中時新聞網)