黃秋生隔離出關狂撩妹！與KID合體替他圓夢

黃秋生、KID林柏昇與宋柏緯主持LINE TV實境新節目《開著餐車交朋友》，27日舉行開鏡儀式。三人第一次合作，KID為培養感情，先請黃秋生到自己經營的火鍋店用餐，沒想到黃秋生卻開玩笑要他招待「去開酒店」，讓KID嚇到要黃秋生別亂說話，場面逗趣。黃秋生除了拍攝的1.5個月工作期，打算繼續多留台灣1個月，他曾表示想移民台灣，被問此事笑回：「有工作的地方我就去，工作多的地方我就留下，我移民過來1個半月。」

談及當初接下節目的原因，黃秋生表示：「我來台灣很多次，但總是在台北，認識不多，這節目可以帶我全台到處跑。」他透露對墾丁、宜蘭的美景很感興趣，KID則說會帶他到自己的家鄉花蓮，來一趟放鬆之旅。黃秋生坦言合作前不認識KID，「因為我很少看電視」，KID不以為意笑說：「秋生哥一直都跟國際巨星合作，今天開始，我也變成國際巨星了！」而黃秋生給人感覺較嚴肅，宋柏緯坦言很緊張，「我講話反應比較慢，開拍前有特別跟朋友練習，希望可以在節目成為一個有用的人」。

宋柏緯（左起）、黃秋生、KID三人首次合作。（粘耿豪攝）

而KID的好友黃鴻升（小鬼）28日冥誕，他表示要在AES走秀發表會給小鬼大驚喜，把〈我不是笑空夢〉全宇宙上線，「為什麼是全宇宙？因為這樣他才看的到我幫他拍的MV」。

(中時 )