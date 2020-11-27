經營醫療器材事業的薛姓男子，遭到妻子指控婚後不忠，還傳染病毒給她。元配開刀切除部分陰道後，爆瘦12公斤。薛男竟瞞著元配與小三出軌交往，除了手機曖昧簡訊之外，上旅館開房間休息的發票和買來吃的藍色小藥丸都被老婆發現。元配聘請徵信社追蹤，發現2人出遊宜蘭。元配怒告2人求償，新北地院認為2人已經侵害元配之配偶權，判賠50萬元，可上訴。

薛妻指出：丈夫婚後常常藉口拼事業，在外飲酒作樂結交女友，她隱忍10多年，結果卻被傳染高危險致癌型人類乳突病毒，手術切除部分陰道，不但身心受創還爆瘦12公斤。

提告的薛妻表示，後來她在丈夫手機中，發現小三發的「老公我愛你」告白訊息，加上家中出現藍色小藥丸威爾鋼及旅館休息發票，因子女已成年，她不再忍讓姑息，便委請徵信社跟監調查，果然在去年四月拍到2人同車前往宜蘭遊玩，並在晚間入住汽車旅館。

正宮因此提告，並求償新台幣100萬。儘管薛男及小三均否認偷情，但法官依據徵信社人員證詞、蒐證照片及薛男手機訊息等判定，2人已侵害薛妻配偶權，判決賠償50萬元，可上訴。

(中時新聞網)