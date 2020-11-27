陳柏惟遭鎖喉秒殺後，網友也極盡揶揄，製作梗圖狂酸 (圖／PTT)

杯葛蘇貞昌施政報告 藍突襲！豬內臟議場滿天飛

基進黨立委陳柏惟前天才在臉書直播放話嗆國民黨「別以為我不敢1打35」，今天在立院卻遭國民黨立委林為洲鎖喉秒殺，氣得在臉書PO文「中國黨不倒 台灣不會好」，遭網友笑翻，更有人製作梗圖嘲諷狂酸。

陳柏惟在立院偷襲鄭天財，林為洲見狀後立刻上前鎖喉制止，讓陳柏惟滿臉通紅，表情痛苦，對比前一天放話要1打35的氣焰可說完全成反比。

不少網友紛紛製作梗圖揶揄陳柏惟「果然是台獨吉娃娃」、「嗆聲最大聲，現場變呻吟」、「說要1打35，一個59歲的就秒殺你了」、「不愧是軟Q，沒讓人失望」、「這種程度說要抗中保台」、「台灣價值義和團首敗，悲報」、「原來這就是辣台派的戰鬥力...」、「連老人都打不贏 還想抗中保台阿」、更搬出大陸紅人太極宗師馬保國出來嘲諷「3Q沒有輸，都是國民黨不講武德啦」、「林為洲是在保護另外34個人，不然3Q發飆起來不得了」。

還有人拿太極大師馬保國的頭像來合成，狂酸陳柏惟只有一張嘴 (圖／PTT)

陳柏惟日前因不滿自製嘲諷招牌遭藍委掀掉，氣得在臉書開直播要求國民黨主席江啟臣道歉，否則就要反清掉國民黨道具豬，更嗆「別以為我不敢1打35」，遭網友揶揄：「替代役仔說要打海龍」、「他好像不知道江啟臣是海龍出身的」、「哪來的自信」，未料今天真的動手卻遭秒殺，讓人傻眼。

(中時新聞網)