台北科大與校友企業億光電子27日攜手為台灣點燈祈福，聲樂家簡文秀獻唱。(張鎧乙攝)

台北科大與校友企業億光電子27日攜手為台灣點燈祈福。(張鎧乙攝)

點亮台灣！國立台北科技大學27日提早過耶誕，攜手校友企業億光電子為台灣祈福，舉辦「平安台灣 台北科大智慧節能點燈儀式」，由北科大名譽博士暨傑出校友、億光電子董事長葉寅夫捐贈10公尺高、5公尺寬耶誕樹，億光文化基金會董事長、聲樂家簡文秀並獻唱〈平安夜〉，希望在不平靜的2020歲末之際，用歌聲和樂聲撫慰人心，透過「光」傳遞光明與希望。

走進北科大忠孝東路校門，遠遠一棵紅寶石般的耶誕樹令人眼前一亮。由北科大名譽博士暨傑出校友、億光電子董事長葉寅夫捐贈10公尺高、5公尺寬耶誕樹，綴滿8000多顆紅白相間耶誕球，在北科大校長王錫福帶領下，上千位民眾一起高唱〈平安夜〉，並倒數讀秒，耶誕樹中的4萬多顆LED燈與校園LED智能路燈瞬間同時齊亮，讓民眾驚艷不已。

聲樂家簡文秀獻唱〈望春風〉及〈O Holy Night〉，非比二人組孫維廷、16歲洪浩恩的薩克斯風吹奏〈你是我的眼〉及耶誕組曲，最後台北科大合唱團109位團員與現場所有來賓一起大合唱〈平安夜〉，共同點亮台灣

簡文秀表示，今年遇到百年大疫，世界各地受到疫情影響，相當不平靜，她感嘆「台灣需要平安」！這一棵大耶誕樹將一直持續點亮到明年1月10日，希望持續為台灣民眾帶來希望和溫暖。

(旺報 )