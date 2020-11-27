行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢，今在立法院民進黨團護航下終於進行，傳出綠營選擇此時讓蘇貞昌施政報告並展開備詢，要用質詢卡住院會時間，以至於攸關萊豬行政命令改不及12月底交付院會議決，屆時相關行政命令將會自動生效。對此，民進黨團總召柯建銘今晚受訪表示，接下來剩下9次院會，預計12月25日、29日院會討論事項處理萊豬相關議題。

蘇揆歷經國民黨團12度杯葛，民進黨團今出招讓蘇完成施政報告，並展開施政總質詢的政黨部分，接下來院會將進入立委質詢，依照往例，總質詢大概要進行1個半月，因總質詢期間不處理法案的二三讀，傳出民進黨選在此時展開施政總質詢，就是要讓攸關萊豬的行政命令，來不及在12月底交付院會議決，直接沒收在野黨投票表決的權利。

對此，柯建銘表示，本會期剩下9次院會，其中包含7次總質詢，剩餘2次院會預計會在2月25日、29日，屆時會處理國民黨提出關於萊豬訴求，包括被查改審查、食安法、學校衛生法等，如果院會議程受到耽擱，不排除部分綠委總質詢會盡量改為書面。

至於何時召開臨時會，柯建銘說，現階段各委員會都還在審預算案，不及於決定臨時會召開時程，反正臨時會最晚開到1月31日，預估會處理中央政府年度總預算案及前瞻基礎建設3.0、公平會人事同意權等案，至於優先法案部分，目前還沒有規畫。

(中時 )