一名人妻日前與一位待嫁的朋友吃飯，因為該朋友只登記不辦婚禮，他們吃飯到一半，朋友竟向她討要婚禮禮金6600元，還說日後會請吃小火鍋做補償，但她想起15年前自己結婚時，該朋友包了2600元，金額差距大，讓她困惑應該要包多少，還說朋友不辦婚宴是因為親友都已有家室，如果都攜家帶眷，肯定不划算。

該人妻在臉書《靠北婚姻－社團討論區》發文表示，她15年前結婚時，該朋友包了2600元，如今換成朋友結婚，卻只登記不辦婚宴，兩人聚會時朋友更開門見山要求原她包6600元當作回禮，說日後會找時間請吃火鍋，但兩次婚禮禮金數差太多，讓她不知當到底該包多少錢。

此外，該人妻說，朋友不辦婚禮的原因，是因為這10幾年來都獨自一人參加喜宴，如今身旁親友都早已成家生子，仔細精算成本後認為，大家若攜家帶眷來吃，辦婚宴會慘賠。

許多網友看到貼文紛紛留言表示，「通常都是有婚禮才會包」、「要是紅包包得那麼難過，就不要包了」，也有不少網友認為時代不同，當時的禮金數800或1200就很多了，「她只有約妳，代表很看重妳。錢再賺就有，要是我直接買單當天的消費再送個小禮物讓她永生難忘」、「怎麼會是討捏？15年前應該包800或1200，感情不錯才有2600」。

(中時新聞網)