避險光環黯淡 美元周線料收黑 20:102020/11/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫苗接連傳佳音，美國政權可望順利交接給拜登政府，升高市場風險胃口，投資人轉而尋求非美元資產，27日美元走軟。兌一籃子貨幣的美元指數周五下滑0.12％來到91.92，該指數前晚曾滑落至近3個月低點91.84，本周起碼周跌0.52％，本月至今跌幅超過2.2％。三菱日聯銀行指出，若美國收緊封鎖限制防疫，美元恐續跌。 (工商 ) #光環 #美國 #避險 #周線 #收黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體雙雄回軟 台股在平盤下游走 11:342020/11/27 財經 台股驚驚漲 南電等軋空股急奔 04:102020/11/27 證券．權證 外資過感恩節 台股多空縮手 下周MSCI調整小心甩尾 17:252020/11/27 財經 工商2021投資趨勢論壇 系列二－股債平衡配置 上半年布局、下半年收成 04:102020/11/27 財經要聞 比特幣跳水13％原因找到了 大咖兇手在華府 09:472020/11/27 財經 投銀一面倒看空美元 花旗：再貶2成 19:432020/11/27 財經 《日股》空方略勝一籌 日經晨收跌30點 11:082020/11/27 財經 疫苗喜訊不斷 韓股周線連4紅 20:102020/11/27 財經 《國際金融》市場保守 歐股周線仍可望連4揚 17:222020/11/27 財經 建碁Q4起能見度漸明朗 今年營收拚持平、明年衝 09:302020/11/27 財經 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 想在台北退休 1千萬夠嗎？ 投信前輩點出關鍵點 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 三星砸EUV專攻3奈米能超車台積電？ 這些慘劇揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。