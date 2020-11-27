新冠疫苗接連傳佳音，美國政權可望順利交接給拜登政府，升高市場風險胃口，投資人轉而尋求非美元資產，27日美元走軟。兌一籃子貨幣的美元指數周五下滑0.12％來到91.92，該指數前晚曾滑落至近3個月低點91.84，本周起碼周跌0.52％，本月至今跌幅超過2.2％。三菱日聯銀行指出，若美國收緊封鎖限制防疫，美元恐續跌。

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