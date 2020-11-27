供給吃緊 倫敦可可期貨逼近2個月高點 20:102020/11/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜供給出現吃緊所賜，倫敦可可期貨26日回彈收漲，接近24日創下的2個月高點，但因逢美國市場感恩節假期休市，交投略嫌清淡。倫敦洲際交易所（ICE）3月交割可可期貨合約，周四收漲2％，報每噸1,860英鎊。紐約ICE3月交割可可期貨在24日攀抵9個月高點2,821美元之後25日收跌2.2％，報每噸2,724美元。 (工商 ) #倫敦 #期貨 #可可 #收漲 #CE 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股開底收高 恒指升75點 創9個月收盤高 16:502020/11/27 財經 外資過感恩節 台股多空縮手 下周MSCI調整小心甩尾 17:252020/11/27 財經 擬定黃安條款抵制！恐遭追討大筆健保費 黃安怒嗆拆總統府 09:142020/11/27 娛樂 《商情》庫存回補 帶動國際鐵礦石價格走強 11:252020/11/27 財經 DRAM回升 記憶體股明年復甦 04:102020/11/27 產業．科技 《國際經濟》談判走在盡頭 歐盟代表晚間前往倫敦 17:392020/11/27 財經 《熱門族群》產業前景比預期樂觀 美系外資看讚ABF載板三雄 11:082020/11/27 財經 「BT21不可以莓有你」草莓咖啡 造型隨行杯 小毛毯賣萌亮相 15:132020/11/27 消費 外資期現貨不同調 04:102020/11/27 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－道瓊期震盪盤堅 偏多看待 04:102020/11/27 證券．權證 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 想在台北退休 1千萬夠嗎？ 投信前輩點出關鍵點 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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