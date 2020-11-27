拜供給出現吃緊所賜，倫敦可可期貨26日回彈收漲，接近24日創下的2個月高點，但因逢美國市場感恩節假期休市，交投略嫌清淡。倫敦洲際交易所（ICE）3月交割可可期貨合約，周四收漲2％，報每噸1,860英鎊。紐約ICE3月交割可可期貨在24日攀抵9個月高點2,821美元之後25日收跌2.2％，報每噸2,724美元。

(工商 )