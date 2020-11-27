投資人原本滿心期待新冠疫苗提前問世，英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學合力研發的疫苗卻傳出數據有誤，國際金價27日走軟，料連續第3周收黑。倫敦現貨金價周五跌0.1％，來到每盎司1,808.9美元，本周周跌3.3％。OANDA分析師指出，金價可望在明年攀新高，主要是聯準會可能出手控制殖利率曲線及美元實質走弱。

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