新冠疫苗研發喜訊不斷，加上韓國11月出口展望樂觀，韓股27日收高，寫下周線連4紅。韓國綜合股價指數（KOSPI）周五收漲0.29％，以2,633.45點作收，周漲3.13％，連續第4周收紅，KOSPI今年迄今累漲19.83％，先前30個交易日合計漲11.2％。韓元周五漲0.13％，來到1,103.2兌1美元，韓元兌美元今年來漲幅4.8％。

(工商 )