疫苗喜訊不斷 韓股周線連4紅 20:102020/11/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫苗研發喜訊不斷，加上韓國11月出口展望樂觀，韓股27日收高，寫下周線連4紅。韓國綜合股價指數（KOSPI）周五收漲0.29％，以2,633.45點作收，周漲3.13％，連續第4周收紅，KOSPI今年迄今累漲19.83％，先前30個交易日合計漲11.2％。韓元周五漲0.13％，來到1,103.2兌1美元，韓元兌美元今年來漲幅4.8％。 (工商 ) #喜訊 #不斷 #韓股 #周線連 #韓國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資過感恩節 台股多空縮手 下周MSCI調整小心甩尾 17:252020/11/27 財經 《國際金融》市場保守 歐股周線仍可望連4揚 17:222020/11/27 財經 半導體雙雄回軟 台股在平盤下游走 11:342020/11/27 財經 投資美股宜分散產業 降風險 04:102020/11/27 投資理財 RCEP協定 將為亞股添助力 04:102020/11/27 投資理財 台股奔萬四 元大龍頭基金再創歷史新高 20:412020/11/27 財經 港股終止連升五日 今開盤走跌 10:402020/11/27 財經 8歲小網紅酷似馬雲爆紅 4年後現況令人唏噓 18:502020/11/27 娛樂 避險光環黯淡 美元周線料收黑 20:102020/11/27 財經 台股驚驚漲 南電等軋空股急奔 04:102020/11/27 證券．權證 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 想在台北退休 1千萬夠嗎？ 投信前輩點出關鍵點 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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