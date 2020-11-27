明明仍處領先優勢，國立體大教練桑茂森卻在27日跟地主輔仁大學打到最後6分53秒，由於不滿裁判吹判尺度，憤而用手狂拍紀錄台出氣，除了換來滿場輔大球迷噓聲，也被吹1次技術犯規，沒想到桑茂森賽後自爆，「我對不起裁判！」

「因為我昨天才跟技術委員劉恩普老師承諾，我在這個學年度UBA不會再被吹T，努力當個好寶寶，沒想到才隔1天就破功，」桑茂森說，「當時我只是不滿兩邊球員都做出同樣的揮肘動作，結果對方沒事，我們卻被吹進攻犯規。」

起碼桑茂森的怒火換來最後贏球的回報，國體27日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)以66比54力挫地主輔大，確定拿下第1階段第5勝，桑茂森表示，「我們每次開賽唯一目標就是保級，這個階段雖拿5勝，我卻沒有設下勝場目標。」

「對我而言，建立球隊應有精神與態度，以及防守強度，是我比較堅持要他們做到的東西，今天進攻能夠比較順暢，主要也因防守帶動了進攻，」桑茂森說，「我想每年對我來說都不好玩，今年少了林正確實不太好打，幸好郭翰頂了上來。」

UBA男生組第1階段預賽排名如下：政大(6勝1敗)、健行(5勝2敗)、國體(5勝2敗)、中原(3勝4敗)、輔大(3勝4敗)、北市大(3勝4敗)、台藝大(2勝5敗)、文化(1勝6敗)，接下來第2階段預賽30日前往高雄義守大學體育館進行。

(中時 )