婦產科醫師陳保仁日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

千萬不能輕忽身體發出的警訊！一名56歲的婦人日前喉嚨突出現不舒服、肩膀痠的狀況，接著在喉嚨附近摸到「一粒一粒的凸起」，便立馬到耳鼻喉科看診，但醫師查覺不妙，做切片檢查結果發現是「子宮頸癌」轉移，且已經第四期，讓婦人一時之間無法接受，所幸知後接受治療後情況好轉。

婦產科醫師陳保仁日前在節目《醫師好辣》上分享，一名婦人喉嚨不適加上肩頸痠，即使狂喝澎大海，做SPA都未獲得改善，直到有次摸到喉嚨附近有凸起的異物感，到耳鼻喉科看診後，醫師一摸便查覺有異，「因為脖子莫名長出腫塊，且又是無感染現象下常是淋巴結出狀況」，便第一時間進行切片，隨後發現是「扁平細胞癌。」

陳保仁解釋，婦人的情況是遠處轉移，通常是肺部或是子宮頸轉移。而在醫師追問之下才得知，婦人已經好一段時間沒做子宮頸抹片檢查，又自爆和老公也不常發生性行為，更沒有出血的情況，還反問醫師「子宮頸癌不是會有異常出血嗎？」後來陳保仁一檢查，確診為明顯子宮頸的扁平細胞癌，因轉移至脖子淋巴，「已經第四期了。」

最後婦人定期接受放射性治療加上化學治療，癌症的狀況也恢復良好，也沒有出現太大的副作用，目前婦人身體也相當健康。最後，陳保仁也呼籲，若發現脖子有問題，有時候恐是癌症的轉移，但轉移方向可能有所不同，建議還是尋求專業醫師協助，不可輕忽。

(中時新聞網)