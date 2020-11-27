今年金馬獎讓各界看見國片大放異彩，由台灣新創內容製作團隊集合電影公司開發、福斯傳媒集團投資的台灣新創內容IP《浮士德遊戲》，由版權銷售代理公司「原創娛樂」成功達成翻拍重製權交易，吸引韓國知名製作公司買下，未來將製作《浮士德遊戲》系列韓版電視劇，台灣電影製作能量再度在國際被看見。

台劇IP成功反輸出韓國，台劇再一次成功的走向國際，《浮士德遊戲》監製也是出身台南的子弟，整齣戲是以科幻懸疑為主架構，新穎題材、科幻推理劇本，吸引韓國製作公司目光。

在採購翻拍內容選擇上，韓國製作方對於《浮士德遊戲》IP具有國際市場面向設定非常有信心，故事內容刻畫科技與現實之間產生的反思以及影響力，韓國製作方表示，這是一部全世界觀眾都能有共鳴的IP，因此積極爭取翻拍權利．由版權銷售代理公司原創娛樂達成翻拍重製權交易。

《浮士德遊戲》第一季為2016年首播懸疑短篇電視劇，並同時製作成電視電影版本發行，由吳慷仁、謝沛恩領銜主演，故事以謎樣的APP「CODE」為出發，此APP可實現任何願望，但使用者也要完成CODE指定任務「還願」，隨著願望愈大，任務愈困難複雜，與CODE的交易遊戲更引發了一連串社會犯罪事件。

《浮士德遊戲》第一季電視劇由福斯傳媒集團及旗下衛視電影台成功發行。《浮士德遊戲》第二季由集合電影以及福斯傳媒集團繼續合作，第二季電視劇於2019年首播，由修杰楷、鍾瑤、黃尚禾、姚以緹領銜主演，福斯傳媒集團旗下衛視電影台、星衛HD電影台等頻道陸續於台灣、新加坡、香港、菲律賓等地播出。

(中時 )