《歌劇魅影》四度來台於台北小巨蛋演出10場，吸引眾多粉絲觀賞，鳳小岳、王月、程予希、林思宇、李迪恩、項婕如等藝人前往欣賞。近期忙拍新戲《華燈初上》的鳳小岳，也忙表演工作室及做音樂、帶小孩，昨他帶老婆赴前往，透露過去只有看過DVD，首度觀看相當期待，而他沒嘗試過歌舞劇，這回能看到世界一流的演員，期許能吸收很多。

戲劇大師李國修遺孀王月昨和女兒一同欣賞，她透露自己是第3次觀看，認為經典劇起碼要看7次以上，「以前國修老師做舞台劇，很強調回看率」，也想再次被劇中水晶燈掉下那幕嚇一跳，她透露李國修經典喜劇《莎姆雷特》中也有一幕水晶燈掉下，「他要致敬《歌劇魅影》，但我們用土法煉鋼，不像他們有4萬顆燈泡」。

回憶第一次在紐約看，王月笑說因時差「眼皮撐不下去，很可惜」，第二次是透過寬宏藝術舉辦，誇舞台、燈光、音樂做到極致，如今第三回看年事已高，「很興奮，宛如第一次看」。王月睽違多年主持美食料理節目，在新戲《華燈初上》中飾演林心如媽媽，她開心說「我好高興，好希望像她」。

王月近期成功減肥10公斤氣色頗佳，透露是受到女兒產後想瘦身影響，女兒已受到43公斤，自己目前則47公斤。被問到想再瘦？她直說「不能再瘦了，我現在吃好多，剛剛還吃火鍋」，不會擔心復胖？她認為當體脂率、內臟脂肪數值對，就比較不容易復胖，恢服正常新陳代謝，但自虧「我想很快又胖回來，老人家嘛」，現在也會盡量選擇澱粉不要太多的食物，就怕三酸甘油脂會上升。

激瘦10公斤的王月，27日前往觀賞經典音樂劇《歌劇魅影》。（吳松翰攝）

黃豪平27日前往觀賞經典音樂劇《歌劇魅影》。（吳松翰攝）

李迪恩觀賞經典音樂劇《歌劇魅影》。（吳松翰攝）

程予希（左）、林思宇27日觀賞經典音樂劇《歌劇魅影》。（吳松翰攝）

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