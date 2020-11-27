有台股基金一哥之稱的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，今日淨值衝破12元整數大關，以12.01元再創歷史新紀錄，該基金發行價為10元，募集期間受益人高達6萬人，等於短短數月現賺20%，該基金成立以來創下多個台灣基金界歷史紀錄，也因此不僅許多投資人「長」抱、不放手，更透過定期定額方式再加碼。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」發行為台灣公募基金龍頭-元大投信，深耕資產管立業，深受投資人信賴，因此元大投信位退休族特別量身打造的「元大台灣高股息優質龍頭基金」亦未演先轟動，開募後表現亦不同凡響，規模一舉衝上460億元，成為台股基金之冠，爾後表現受到市場高度關注。

儘管3月募集期結束後，規模仍一路長胖，截至8月規模更超過570億元，不僅因此吸引媒體爭相報導，更吸引眾多同業跟進，今年以來便有多家投信業者爭相推出類似商品，然而不論在績效或規模表現上，卻無法再超越該基金，更奠定其台股基金一哥之地位。

比較目前市場同類型基金，元大台灣高股息優質龍頭基金不論在「價」、「量」上都有明顯優勢，也因此陸續於知名專業研究機構調查統計中獲得好成績，在近期的2020年上半年基金淨流入前10大統計中，元大台灣高股息優質龍頭基金不僅名列第四、為唯一入榜的境內基金，更是於知名基金評鑑機構之永續評級中唯一獲得最高評分的入榜基金。

也因此即便近來元大台灣高股息優質龍頭基金遇閉鎖期開放，投資人贖回率也遠低於一般台股型基金，顯示投資人認同該基金的配息機制與選股邏輯，因此看好該檔基金後續表現「擔心賣了之後買不回來」，因此多是「緊抱不放」。

(中時新聞網)