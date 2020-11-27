開放萊豬等一連串施政，激起民眾怒火，傳行政院長蘇貞昌將於明年下台負責。命理老師詹惟中表示，蘇貞昌今年會很辛苦、很難過。主持人王淺秋聽完大笑，可是這個大家都知道 。

針對預測2020總統大選失準，詹惟中接受《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪時表示，他選後還是活得好好的 一樣賣拌麵，也賣得好好的，台灣人是善良的。他更沒有雪恥的問題，像歷年算準的，有誰給他拍拍手，媒體很可惡，不準的給你放大，準的當作沒看見，喜歡見別人不好，看到他失算一次，就好像撿到寶，不過沒有問題，他自誇是銅牆鐵壁，穩的。

王淺秋請他算算蘇貞昌有沒有可能下台，詹惟中表示，以姓名學來看，老鼠是水，喜歡黑，不喜歡大。蘇貞昌的「貞」帶一個出頭，但老鼠不要出頭；「貞」有兩撇，暗藏一個「大」，老鼠不能大，一大就人人喊打。「昌」則有兩個日，今年的老鼠是帶兩個太陽的老鼠，是很辛苦的。不能告訴你他會不會過今年，但他今年很辛苦、很難過。王淺秋聽完大笑，可是這個大家都知道，看新聞當然知道他辛苦了。

詹惟中接著表示，明年是牛年，「貞昌」這兩個字給牛來用會好很多。王淺秋解釋說，就是蘇貞昌過得了今年的關，明年就會穩穩地上去。

詹惟中還應觀眾要求幫總統蔡英文算一算，詹惟中指出，蔡總統是45年次，是文昌化科，文昌代表學習能力好、頭腦好，讀書還不錯。而新的一年是文昌化忌，他提醒蔡總統在簽字、簽約、文宣要小心，新的一年她必須小心謹慎。

(中時新聞網)