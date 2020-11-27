日本知名女藝人產後憂鬱輕生消息震驚社會，生產前後的憂鬱症議題受到社會討論與關注，由於有些抗憂鬱症藥物會影響胎兒生長，不少孕婦憂心胎兒健康而抗拒服藥，嘉南療養院引進新式「重複式經顱磁刺激(rTMS)治療」，可有效抗憂鬱，療程每次約40分鐘，平均治療20次、持續4周見效。

嘉療一般精神科主任醫師張耿嘉表示，醫療第一線人員都希望能夠提供病患最好的治療效果，之前從新聞看到知名女星噩耗，觸動他認為應該要讓更多人覺察，若意識到身邊親友有憂鬱傾向，趕快找到方法治療，就能減少悲劇發生。

他說，重複式經顱磁刺激(r-TMS)治療，可用來治療孕產婦在產前、產後出現的憂鬱症，也是一種避免藥物影響胎兒或哺乳的新治療選擇。這項療法已經獲得美國FDA、歐盟EU認證，無需像傳統電療需要麻醉住院，適合不能服藥或藥效有限者，尤其是懷孕期跟哺乳期的人。

葉姓患者家屬出面分享媳婦因為照顧嬰兒壓力大，原本就有憂鬱症，因懷孕而停藥，加劇產後憂鬱，之後服藥改善，未料，第二胎懷孕停藥又發作，他偶然得知這項新療法，帶著媳婦來看診，治療3周10次，目前媳婦狀況趨於穩定，「她以前在家幾乎不說話，現在已經能談笑風生，轉念認為生命還有希望，這對我們家幫助很大」。

嘉南療養院院長吳文正指出，治療一般4到6周可見效果，患者家屬也見證安全有效。嘉療顧問醫師鄭靜明指出，進行r-TMS治療時，患者無須麻醉、不需住院，每次療程約30-40分鐘，主要是透過磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，活化原本功能低下的區域，從而能達到調節情緒的效果。

由於此治療只作用在腦部，不會有藥物帶來的全身性副作用，也不會影響日常生活，對於孕期及產後需哺乳的孕媽咪而言，是一種可以考慮的非藥物治療方式。r-TMS治療評估門診的門診時段為每周二至四上午、周二下午，由於該項治療目前健保尚未給付，需自費、每次2500元。

(中時 )