台灣上市櫃公司協會理事長朱志洋指出，目標是兩年內會員數從200家增加至300家，每年依據不同主題，針對台灣上市上櫃1700家企業，選拔傑出企業家獎，並舉辦女力論壇及社團負責人研討會。(劉宥廷攝)

台灣上市櫃公司協會發起人施明豪引述莎士比亞曾說，「不管你是鞋匠、你是木匠、做好你自己就是社會的主角」，這兩位主講人也給參加培訓的社團負責人們，一個很好的啟示，在自己的領域做好自己做到最完美，每個人都是社會的主角。(劉宥廷攝)

第三期社團負責人研討會，講師陣容有長庚醫院榮譽院長陳肇隆、世界麵包冠軍吳寶春、清華大學教授包盛盈、福邦證券金融集團董事長黃顯華、住邦佳士得創辦人劉陳傳，以及台灣上市櫃公司協會理事長、友嘉實業集團總裁朱志洋。(劉宥廷攝)

會員總市值約占全台上巿櫃公司20％的台灣上市櫃公司協會，26、27日一連2天在高雄舉辦第三期社團負責人研討會，該協會理事長、友嘉實業集團總裁朱志洋表示，不同領域的社團負責人齊聚一堂，透過共享資源、拓展人脈、共同學習等，開創負責人創新視野，甚至有合資、合作的未來性。

台灣上市櫃公司協會理事長朱志洋指出，目標是兩年內會員數從200家增加至300家，每年依據不同主題，針對台灣上市上櫃1700家企業，選拔傑出企業家獎，並舉辦女力論壇及社團負責人研討會。

其中舉辦社團負責人研討會，希望共享資源及拓展人脈，提升視野為目標，透過研習有關財經、文化及企管等議題，充實並提升具有影響力的社團菁英，使其成為立足台灣，面向全球的優秀社團領導人。目前已舉辦三期研討會，約有130位社團負責人、理事長參加。

第三期社團負責人研討會，講師陣容有長庚醫院榮譽院長陳肇隆、世界麵包冠軍吳寶春、清華大學教授包盛盈、福邦證券金融集團董事長黃顯華、住邦佳士得創辦人劉陳傳，以及台灣上市櫃公司協會理事長、友嘉實業集團總裁朱志洋。

陳肇隆和吳寶春兩位都是世界級的頂尖人物，但成長過程卻完全不同路線，台灣上市櫃公司協會發起人施明豪引述莎士比亞曾說，「不管你是鞋匠、你是木匠、做好你自己就是社會的主角」，這兩位主講人也給參加培訓的社團負責人們，一個很好的啟示，在自己的領域做好自己做到最完美，每個人都是社會的主角。

朱志洋也期勉培訓的社團負責人們，擔任一個負責人，不論資產有多少個零，最前面一定要有個一，而這個一就是健康，另一個就是要有抗壓性，不要太鑽牛角尖給自己太大壓力，要適度紓壓，才能有清楚的腦袋去面對問題、找尋解決辦法。

第三期社團負責人研討會成員有中華貨幣金融協會、天逸金融集團總裁溫峰泰 ；台灣浪板型鋼產業協會理事長、慶大樂企業股份有限公司董事長林恒茂；高雄市雄商商工家長會會長、瓏程企業總經理張育彰；高科大EMBA校友會理事長、正修興業有限公司總經理陳正修；工商婦女會理事長、清展科技監察人陳白沼；中山大學仕女會、名閎科技股份有限公司董事長陳惠玲；高雄市產業發展協會榮譽理事長、華淵不動產董事長陳聯興；燈塔扶輪社社長、浮樂德企業董事長黃春明；永大食品董事長蔡耀輝；濟世中醫集團副董事長顏君恬；高雄市慈善聯合總會前理事長、奇賓機械公司董事長蘇金樹等50位。第三期社團負責人研討會傍晚結業，由溫峰泰擔任會長，並推選出10幾位副會長。

(中時 )