成淵高中學生在姚德和青草號體驗抓藥材、折藥包。（趙雙傑攝）

姚德和青草號老闆娘正在教成淵高中學生如何包好藥材。（趙雙傑攝）

來到大稻埕，除了過年前辦年貨，拜霞海城隍廟之外，還有什麼有趣的看頭？漢字藝術家古耀華27日與成淵高中學生來到迪化街走讀，逛老商行尋找漢字，「迪化街在1850年清朝咸豐年間建街，當時聚集在此的幾個重要行業，有南北貨、中藥行、布市場和茶行等等。有些店裡如今都還留有舊的招牌、題匾、字畫，除了不乏知名書法家字跡，也可以找到不少有意思的字。」

古耀華表示，像是六安堂蔘藥行店裡最後面的「六安堂」、春元堂店面左邊的「春元堂」直書招牌，都出自書法家、前監察院長于右任之手，六安堂還掛著一幅作家白先勇的父親白崇禧將軍親手寫的「功在保健」牌匾，以及書法家朱玖瑩的對聯。

出現在郭雪湖名畫《南街殷賑》中的百年老店「乾元行」，則有一張前總統府資政陳立夫所寫的「壽為人樂」。食材行「永利行」也掛著民國初期台灣最知名的本土書法家曹容的題匾「捷春」。古耀華表示，「不少有文人底子的將領、政治人物，都寫的一手好字。光是于右任的書法字，在迪化街上就可以找到五六張。」

古耀華表示，雖然迪化街許多老店對外都已換上新招牌，還是有不少老匾額、書法字畫隱身在店裡。除了名家字畫，迪化街由於近年許多具有設計感的文創商店入駐，街上的招牌也有各自不同的風貌，有的走日式和風，有的融入隸書元素，「走訪迪化街時，不妨可以多留意這些有趣的漢字。」

由台積電文教基金會推動的「台積電青年書法暨篆刻大賞」，今年邁入第13年，27日來到迪化街舉辦「食藥養生，字藝療心」書法走讀活動，由古耀華帶領成淵高中師生走訪蔘藥行與青草店。師生除了在黃永生蔘藥行對龜板、龍骨等中藥材嘖嘖稱奇，也在姚德和青草號體驗抓藥材、折藥包，正面再放上印著「解藥」的紅紙，滿手青草味。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，第13屆台積電青年書法暨篆刻大賞主題為「解藥」，將中藥題材融入視覺設計與漢字活動，「就像不少書法家精通藥理，藥行老闆也擅長書法，除了專精自己所學，學問之間其實也是互通的，很鼓勵學生們可以在學業之外了解更多有趣的事物。」

(中時 )