高雄一名男子日前在超商等人時，遇到一名陌生女子向他詢問「可以幫我買內褲嗎？」女子說生理期突然來了，但手邊沒有現金，因此才會找路人尋求幫忙，他最後心軟幫對方付錢，買了2件內褲，事後他詢問超商店員，才知道該女子是附近社區的頭痛人物，常常用相同方式要人幫忙付錢。

該網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他日前在高雄高鐵站的超商等人時，有個年輕女子走近他問「可以幫我買內褲嗎」，他很困惑地詢問原因，對方才說「我的生理期來弄到內褲，想換內褲」，他心軟答應付錢，但看到對方拿了2件內褲，心裡還是納悶「免洗內褲需要穿那麼多嗎」。

事後該網友越想越不對，於是詢問了超商店員，店員才告訴他該女子是附近的頭痛人物，經常用相同手法要求別人幫忙付錢，他在文章中說「想提醒大家，可能慣用手法會接二連三，不要讓她消費了愛心」。

許多網友看到完章後紛紛留言，「至少她是真的是買內褲，而不是要你給錢」，「為何不直接買衛生棉就好！還買內褲？」「不是直接要錢，我可以接受」，也有人勸說「善良是你的選擇，沒必要為了你的善良而懷疑自己」。

(中時新聞網)