11月21日於板橋435藝文特區盛大展出的主題展《合‧眾：你的關係是我的政治》，邀集435進駐藝術家、表演藝術團隊與國內外藝術新銳共36組，將435園區室內外場域幻化成當代藝術博覽會場，運用平面、雕塑、裝置、多媒體等方式，加上工作坊、講座、導覽與行為藝術等多元展演，大談社會群眾關係與政治行為之間的連結。並於11月28日舉辦展覽開幕儀式，展出時間於即日起至12月 20日，邀請民眾共享435的歲末藝術饗宴。

《合‧眾：你的關係是我的政治》於板橋435藝文特區展出。來源：新北市文化局

曾策劃過2007年威尼斯雙年展臺灣館與2010臺北市立美術館臺北雙年展的策展人林宏璋教授，希望詮釋社會群體的文化與認知，因為藝術創作而重新組合聚眾(Re-Public)後，民眾之間所產生的新連結關係。參與的藝術家們建造成一座座學校，透過作品及工作坊，向民眾闡釋想表達的創作脈絡，這樣的交流在策展理念中也是一種廣義的政治傳達。當中甫進入2020臺北美術獎複審的林羿綺運用曾是影像重要媒介的「VHS錄影帶」做為過往記憶的表徵；今年獲選進入臺北藝博新人特區的曾慶強，展出著名的動力藝術裝置─《你來付》， 幽默詮釋臺灣聚餐作勢付賬的禮俗文化；多樣態創作組織「二律悖反協作體」將偌大的劇場縮小成僅能一對一互動的立方空間，在園區中隨處推移展演，而欣賞演出的觀眾，同時成為外面民眾眼中的作品。

藝術家柯姿安《2050超完美工作機器人部長》於板橋435藝文特區展出。來源：新北市文化局

《合‧眾：你的關係是我的政治》主題展，展期自即日起至12月20日，於板橋435藝文特區與大家一同探討合眾關係，並有多場工作坊、行為藝術展演及導覽講座等精彩活動，11月28日將舉辦「藝術聚落開放工作室」及主題展開幕儀式，相關展演資訊可至粉絲專頁查詢。

(中時新聞網)