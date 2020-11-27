今年新冠疫情爆發後，全球經濟全面步入衰退，但在各國央行大規模實施貨幣寬鬆政策以及刺激經濟措施，金融市場開始在3月底開始反彈，早在疫情前就實施負利率政策以及貨幣寬鬆政策，日本央行最新報告指出，由於大規模押注ETF，日本央行從中獲利賺進560億美元（約1.6兆元新台幣）。

據《華爾街日報》報導，日本銀行總裁黑田東彥將對ETF年度購買規模上限提高一倍，相當於1150億美元，經歷疫情所引發跌勢的日股開始飆升，並在本周四收盤後續創29年來高點，較今年低點上漲約60%。

日本央行於本周四發布半年度財務報告，公布投資組合在這半年當中取得收益。截至9月30日，所持有投資部位市值達近4000億美元，未實現損益達560億美元，也因如此，黑田東彥再度於日本金融市場大出風頭。

在半年前，日本央行幾乎沒有兌現任何利潤，黑田東彥在3月報告一度表示，日本央行面臨巨額虧損。上次股票購買計畫是10年前日本央行所提出，目的是應對全球金融危機，而不是賺取交易利潤，原本是鼓勵經濟活動，確保價格小幅上揚。

不過，日本央行沒有直接買進股票，而是透過購買ETF對投資市場提供鼓勵，日本央行在今年3月購買150億美元ETF，隨著市場回溫，這幾個月來挹注資金的幅度已經放緩。

三菱日聯摩根士丹利證券分析師Naomi Muguruma表示：如此巨大未實現損益未兌現，意味日本央行持倉總和也不斷擴大，外部要求日本央行減持呼聲也愈發大聲。鑑於已有盈利，日本央行開始此類討論。

黑田東彥上周指稱，他並未考慮對該計畫作出任何快速的改變，日股則是該國經濟的亮點之一，也在近期終於創下日本經濟1990年代泡沫破滅後以來高點，加上日本經濟才從疫情造成的谷底恢復了一半，日本寬鬆政策還會持續很久時間。

(中時新聞網)