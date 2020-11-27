今年受限於疫情因素，讓許多旅客出國旅遊計劃被迫延期或取消，也連帶影響tigerclub會員回饋金可兌換之權益。為了感謝虎迷們一路以來的支持，台灣虎航27日宣布，將2020年1月1日起至2021年6月30日間即將到期的回饋金，統一延長效期至2021年12月31日。

而持有500點數以上之tigerclub會員，於指定期間內申請將點數兌換成Voucher，不僅可享Voucher價值放大2倍，且Voucher使用效期更延長為3年，讓虎迷們能有更充裕的時間來運用。

凡持有500點數以上之tigerclub會員，自2020年12月7日至2020年12月31日期間，可申請將點數兌換成Voucher，且享Voucher價值放大2倍，惟每次申請兌換單位以100點為單位；例如，可申請使用回饋金500、600、700…等以此類推，可申請兌換之上限為1,000點且每名會員限兌換一次，Voucher使用期限也從原本的2個月延長至3年，申請兌換相關說明請參考台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）以獲得更多相關資訊。

此次的回饋金延展調整，待系統作業完畢後，登入tigerclub會員帳戶中即可查詢。台灣虎航感謝所有tigerclub會員的支持與愛護，期盼疫情盡快告終，再次自由翱翔於天際。

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