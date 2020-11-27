李玖哲、孫其君、江宏傑、錢薇娟、張庭瑚、邱宇辰、夏和熙等人27日出席三立、台視節目《全明星運動會》慶功採訪記者會，製作單位公布將於明年1月3日舉辦售票「小巨蛋旗艦演唱會」，將是國內首次超大型運動會與演唱會結合，屆時還會公布該季賽事總冠軍。李玖哲笑說：「去年在小巨蛋開自己的演唱會，這次以運動員身分現身特別開心，最近小朋友在路邊看到我都說：『那是很壯的運動員。』讓我很高興。」

李玖哲與腳受傷的孫其君剛好都是壽星，兩人許願要贏藍隊，被夏和熙一語道破重點，「是許願健康平安完成這個比賽才對」。夏和熙的運動表現跌破大家眼鏡，江宏傑說第一次看到他，就是緩緩走進場，親切跟大家打招呼，沒想到在運動場這麼厲害。夏和熙則表示因大家這麼努力而激勵自己，而且他的妝也越來越完整，現在都不會脫妝，讓孫其君馬上回擊：「誰在和你比這個了！」問到姊夫陳偉殷是否會現身比賽擔任大來賓，他表示陳偉殷會以家人身份出席總決賽，但如果是節目同框，他翻了翻白眼，抱怨陳偉殷跟他說：「有你就沒有我！」

胡宇威（左）、姚元浩為兩隊隊長。（三立提供）

紅隊領隊江宏傑上周與老婆福原愛合體來場友誼賽，創節目收視新高，江宏傑說：「場上沒有老婆，只有對手。」笑稱把老婆當成日本隊在較勁，但回家福原愛質問江宏傑：「你一定要那麼狠嗎？」他透露如果總決賽當天福原愛有空，也會到場支持。

李玖哲和老婆相隔兩地4個多月，只能靠運動來發洩，直言老婆很愛看這個節目，卻也常罵他：「你的肌肉沒有屁用！」大家馬上安慰他：「你的肌肉在拔河很有用！」不大會游泳的他也因節目開始學游泳，姚元浩擔任指導員。對於新戰力孫其君遞補楊奇煜加入紅隊，李玖哲開玩笑說：「小煜因腳受傷退賽，沒想到換一個，腳也受傷的來！」

(中時 )