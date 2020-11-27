衛生福利部草屯療養院於27日在茄荖山莊，舉辦藥癮治療性社區服務的成果發表會，由院長藍祚鴻親自簡報，帶民眾了解成癮性藥物及相關治療知識。

藍祚鴻表示，茄荖山莊自2007年開辦至今，是國內第一個，也是目前唯一一個以「治療性社區」為建構方法的現代化藥癮治療模式。與其他戒毒村或中心不同的地方，在茄荖山莊不僅讓個案停止使用毒品，也希望他們完全戒除，所以山莊內不使用藥物或減害方式協助過渡時期，而是提供正確的方法，讓居民重新學習生活，培養就業技能。

成果發表上，也特別邀請3位已經離開茄荖山莊回歸一般生活的個案，就他們的成功經驗現身說法，更有1位家屬前來提供見證。

小永和小宗（化名）都是青少年時期染上安非他命，來到茄荖山莊後，透過治療性社區的輔導與建構成功戒除毒品，目前1位已結婚生兒育女，另1位生命獲得啟發，逐漸成熟負責。

另1位成人個案阿國（化名），分享他先後入住山莊3次，離莊後接受山莊長達5年的追蹤照顧，如今事業有成，他鼓勵目前尚在山莊戒治的居民，不要因為灰心放棄，山莊是很好的支持系統，只要有心一定會成功。

(中時 )